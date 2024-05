Továbbra is hibátlan a hazai mérlege a Tolna VFC-nek, amely a forduló előtt listavezető Tevel Medosz SE-t is legyőzte. Ez a siker azt jelenti, hogy Izsák Géza együttese átvette a vezetést a tabellán, sőt vesztett pontok tekintetében jobban is áll, mint riválisa.

A hétvége másik két mérkőzésén is potyogtak a gólok, a kisdorogiak Reichert Krisztián vezérletével tizenegy gólos meccsen nyertek Bonyhád-Börzsönyben, míg a szerdán a Vármegyei Kupában elődöntőt játszó faddiak hetet gurítottak az Aparhantnak.

Tolna Vármegyei II. osztály 11. forduló

Tolna VFC–Teveli Medosz SE 3–2 (1–1). Tolna, v.: Putnik (Tóth D., Papp R.). Gólszerző: Szentes M. (61., 86.), Dudoma K. (23.), illetve Mészáros M. (24., 73.). Kiállítva: Kelemen Zs. (77.), illetve Molnár N. (90+3.)

Bonyhád-Börzsöny SE–Kisdorogi FC 2–9 (1–5). Bonyhád-Börzsöny, v.: Álló (Csobot L., Nagy Z.). Gólszerző: Bece (43.), Győrfi Á. (51.), illetve Reichert K. (8., 34., 58., 80.), Lajkó Zs. (2.), Varga B. (10.), Schiller A. (19.), Tóth G. (62.), Miklós I. (78., 11-esből)

Faddi SE–Aparhanti SE 7–0 (2–0). Fadd, v.: Czagány (Kapéter J., Albert J.). Gólszerző: Szabó B. (49., 50.), Fehér K. (69., 85., az első 11-esből), Baros (19.), Szabó M. (32.), Kajtár I. (60., öngól). Kiállítva: Müller M. (66., Aparhant)