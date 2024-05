Tisztes szereplést vár a magyar válogatottól

A 2016-os Európa-bajnokságon Böde Dániel is ott volt. A Bernd Storck dirigálta csapatban akkor az izlandiak elleni, 1–1-re végződött csoportmeccsen és a belgák elleni, 4–0-ra elveszített nyolcaddöntős meccsen is pályára lépett. A 25-szörös válogatott Böde az idei Eb kapcsán az mondja, a házigazda németek, a svájciak és a skótok is kemény ellenfélnek ígérkeznek, de tisztes szereplést vár a nemzeti csapattól. Tippelésre nem vállalkozott, de azt mondta, meglepetések mindig voltak és lesznek is, s ha ezt a magyar válogatott szállítja majd, annak nagyon fog örülni.