„Két éve olyan hangulat vett körül minket, amihez a játékosok nem voltak hozzászokva, de most azok a tapasztalatok is a segítségünkre lehetnek – vélekedett a tréner. – Annyiban más a kupadöntőre való felkészülés, hogy egy mérkőzésről van szó. A Ferencváros a találkozó esélyese, de bármi megtörténhet. Van tapasztalatunk két évvel ezelőttről, éppen a Fradi ellen játszhattuk a döntőt. Akkor simább volt a fölénye, most talán szorosabbá tudjuk tenni mérkőzést” – tette hozzá a paksiak trénere.

Az idei Mol Magyar Kupáról A sorsolás alapján a Paksi FC lesz a pályaválasztó, mondta a sajtótájékoztató elején Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. A döntőről elmondta, szeretnék, ha az újkor Mol Magyar Kupa történetének legnagyobb nézőszáma legyen szerda este a Puskás Arénában. A jegyértékesítés alapján erre megvan az esély, de belépőjegyek még vásárolhatóak a meccsjegy.mlsz.hu oldalon. A paksi szurkolók ezekbe a szektorokba válthatnak jegyet.

A Mol 2021 óta névadó szponzora a Magyar Kupának, az első, Újpest–Fehérvár összecsapást (h.u.: 1–0) a koronavírus-járvány miatt csupán 4500-an tekinthették meg, egy évvel későbbi Ferencváros–Paksot 38.979, a tavalyi ZTE–Budafok találkozót (h.u.: 2–0) 24.152 néző előtt játszották le a 67.155 fő befogadására képes Puskás Arénában. Hétfő délelőtti adatok szerint már több, mint harmincezer jegy gazdára talált a szerdán 19.30 órakor kezdődő fináléra.