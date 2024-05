„Elsősorban a csapatomnak köszönném meg ezt a díjat, hiszen a játékosok harcolták ki a pályán az eredményeket, másodsorban azoknak a dolgozóknak, akik a klubnál vannak és akik lehetővé tették, hogy idén is első osztályban futballozhatunk. Utána jövök csak én, a legfontosabbak előttem vannak”– fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt a díj átvételekor Bognár György, hozzátéve, erőn felül teljesítenek a klubnál, hiszen nincsenek szponzorok, gyakorlatilag önellátók, ezért minden elismerés megilleti őket.

A paksiak vezetőedzője két éve után kapta meg ismét az Év edzője díjat, és mint mondta, az akkori Bognár György-féle futballhoz képest most célirányosabb játék jellemzi a csapatát.

„Az első pár forduló rádöbbentett arra, hogy az elmúlt évek futballja nem vezet eredményre. Profi futballban ez nagyon fontos, különben kirúgják az embert, ilyen egyszerű – folytatta a Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes edző. – Módosítani kellett, felülvizsgáltam saját magamat. A nyitott futballból vissza kellett venni és a csapatjátékra fókuszálni. Szappanos Péter személyében megbízható kapust igazoltunk, aki jól irányít hátulról, és jól is véd, nem hiába válogatott. A védősor is feljavult, a három masszív középpályással kevesebb helyzetet dolgoztunk ki, nem volt annyira látványos a játékunk, kevesebb gólt lőttünk, de kevesebbet is kaptunk.”

A csapategységről elmondta, a paksi öltöző befogadó közeg, kevés olyan játékos volt az elmúlt években, akik nem tudtak beilleszkedni, ők tovább is léptek. Mentálisan a csapat kiteszi a pályára, amit ki kell, és egyetlen vesztes mérkőzésen sem volt olyan játékos, akinek a munkájával gondja lett volna.

A legjobb játékosnak a gólkirály Varga Barnabást (Ferencváros) választották meg, az NB I felfedezettje pedig Vajda Botond (Debrecen) lett. Az elismerésekről mind a tizenkét élvonalbeli együttes csapatkapitánya, vezetőedzője, illetve legidősebb és legfiatalabb játékosa szavazott. A legszebb gólról, amit a diósgyőri Jurek Gábor lőtt a paksiak kapujába, közönségszavazás döntött az m4sport.hu portálon. Az év játékvezetője Bognár Tamás lett, a legsportszerűbb csapatnak járó elismerést (a fair play lista alapján) az MTK Budapest érdemelte ki.