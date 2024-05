Országszerte 231 csapat (ez huszonhárommal több, mint a tavaly indulók száma) kezdte el a korcsoportban mindkét nemben a küzdelmeket. Az országos elődöntőket követően a legjobb nyolc-nyolc csapat jutott be a diákolimpia hódmezővásárhelyi országos döntőjébe.

Nem talált legyőzőre a diákolimpia országos döntőjén a Dienes leány kosárcsapata

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A Stella Éva testnevelő által irányított szekszárdi gárda a csoportkör során a mezőberényi (66–34), a soproni (57–48) és a gödi (59–46) riválisát is felülmúlva zárt a négyese élén. A negyeddöntőben a Nagykanizsa sem tudta megállítani a Tarr KSC Szekszárd korosztályos csapatánál Stierné Jankovics Mária és Harsányi Mária kezei alatt dolgozó játékosaival felálló dieneseseket (57–49), ahogy a 60–55-re végződő döntőben a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapatának is fejet kellett hajtania előttük.

Az All Star csapatba Csapó Szófia és Hencsik Adrienn személyében két szekszárdi is bekerült, utóbbi egyben a torna legtöbb pontot dobó játékosa is lett.

A kispályás labdarúgás diákolimpia országos döntőjén a Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium lány csapata végzett nemrég a negyedik helyen.