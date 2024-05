Immáron hetvenharmadik alkalommal rendezték meg Egerben a Bornemissza Gergely nemzetközi emlékversenyt, amelyen a Paksi SE ökölvívói is kötelek közé léptek. Mint a klub hivatalos internetes oldalán írják: ezúttal a szokásosnál is népesebb mezőny indult, és a sportág nagyhatalmai közül a kazahok, az üzbégek és az ukránok is megmutatták magukat.

Tizennyolc ország és közel ötszáz induló jött össze a hagyományosan ifjúsági és junior versenyre, ami idén a serdülőknek is lehetőséget biztosított, hogy nemzetközi mezőnyben mérettessék meg magukat. A paksi egyesület négy versenyzővel nevezett a roppant erős mezőnybe, és egy ezüstérmet is sikerült bezsebelniük az atomvárosiaknak. Ezt Orsós Kármen szállította, aki a döntőben egy ukrán lánnyal bokszolt – utóbbinak a komoly rutinja győzelmet ért.

Szombat Benedek az ötödik helyen zárt. Mint írják: már az első napon egy igen erős ellenfelet kapott a paksi fiú, aki ugyan mindent megtett a győzelemért, de sajnos nem sikerült túljutni ellenfelén, végül pontozással kapott ki. Nyári Dávidnak nem sikerült a pontszerzés. Az ifjú tehetség remek formában érkezett a versenyre, ugyanakkor valahogy mentálisan nem volt a csúcson, és román ellenfele elbúcsúztatta. Sárközi János a verseny első napján győztesen hagyta el a szorítót, a másodikon azonban annak ellenére, hogy hatalmasat küzdött, a pontozók aznap nem őt látták jobbnak.