Nagyon összekapta magát a 2023/2024-es szezon utolsó hazai meccsére az Atomerőmű SE, amely nagyszerű győzelemmel köszönt el szurkolóitól.

Ezért a produkcióért járt a taps, ég és föld volt a különbség a szombaton és a most látott Atom között. Úgy tűnik, hatottak a vezetőedző, Sebastjan Krasovec szavai, aki az oroszlányiak elleni hazai vereség (91–76-ra kaptak ki az OSE-től a paksiak) után azt mondta, ilyen gyenge játékot még egyszer nem engedhetnek meg maguknak saját csarnokukban.

Nem is adott esélyt a körmendieknek az ASE a playout utolsó előtti meccsén (milyen fura is leírni, hogy két ikonikus csapat a bennmaradásért harcolt...), s tulajdonképpen egy negyed alatt el is döntöttek mindent a piros-kékek, aki mind támadásban, mind pedig védekezésben jól teljesítettek. Ráadásul ezúttal nem egy-két ember extrája húzta fel a csapatot, minden játékos kivette a részét a sikerből.