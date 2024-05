Fogynak a fordulók, már csak kettő van vissza az OTP Bank Ligából. A Paksi FC még mindig tartja a máspodik helyét, s ha az utolsó két meccsét megnyeri, akkor Bognár György alakulata beállítja a klubrekordot, amelyet a 2010/2011-es szezonban ért el a PFC – Kis Károly vezetésével második lett a bajnok fehérváriak mögött.

Érdekes párharc ez, ami a Zalaegerszeg és a Paks között zajlik, mindkét fél kilenc győzelmet jegyez eddig, nyolc meccs pedig döntetlenre végződött. A párharc gólaránya 51 gól itt, és 51 gól ott.

Ha sikerülne a paksiaknak kilencről a tízre lépni, azzal közelebb kerülnének az ezüstérem megszerzéséhez. Van mire alapozni, tavaly októberben 5–2-re nyert Egerszegen a PFC, Windecker József duplázott, Skribek Alen, Hahn János és Szabó János talált még be a hazaiak kapujába.

Idén februárban ugyanakkor a ZTE nyert Pakson 4–3-ra (akkor 3–1-re is vezettek már az atomosok, a vendégek a 91. percben lőtték a győztes gólt), most ezért a vereségért is jó lenne revansot venni.

A sikerélmény azért is jönne jól, mert jövő szerdán az év meccsét játssza a Paksi FC, amely a Magyar Kupa-döntőben a Fradival csap össze.

OTP Bank Liga, 32. forduló: ZTE FC–Paksi FC, május 11., szombat, 17.30 óra.

A további párosítások, szombaton: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 15.30 (M4 Sport+), Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 19.30 (M4 Sport). Vasárnap: Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC 14.15 (M4 Sport+), Debreceni VSC–Fehérvár FC 19.30 (M4 Sport).

OTP Bank Liga, az állás

1. Ferencváros 30 21 5 4 73–27 68

2. Paksi FC 31 16 6 9 48–40 54

3. Fehérvár 31 16 5 10 55–39 53

4. Puskás AFC 31 13 10 8 53–33 49

5. Debrecen 30 13 6 11 46–39 45

6. MTK Budapest 31 12 7 12 41–58 43

7. Zalaegerszeg 31 12 6 13 52–57 42

8. Diósgyőr 31 11 8 12 48–56 41

9. Kecskemét 31 11 6 14 40–44 39

10. Újpest 31 11 4 16 45–62 37

11. Kisvárda 31 8 4 19 35–50 28

12. Mezőkövesd 31 5 5 21 27–58 20