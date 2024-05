Kibővül a rendezvény a Sárköz vágtával, ahol a hat sárközi település lovasa versenyez majd egymással. Az érdeklődők kishuszár futamokat is láthatnak.

Idén is lesz Elővágta Őcsényben. Fotó: Mártonfai Dénes

A mindenképpen jeles esemény nem csupán a település, hanem a vármegye életében is az, hiszen Tolna vármegyében csak itt kerül sor az elővágta megrendezésére. A Tolna vármegyei szabadidőlovas bajnokság második fordulójának is Őcsény ad helyet, szintén vasárnap ez a program is színesíti majd a versenynapot: délelőtt díjugratást és díjlovaglást láthatnak az érdeklődők, délután ügyességi kategóriákat. Az esemény igazi, egész napos családi programot ígér.

Mint azt annak idején megírtuk, tavaly rendeztek először Elővágtát Tolnában, a versenynek Őcsény adott otthont. Azt megelőzően, 2022-ben pedig őcsényi lovas nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét.