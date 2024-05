Ötvennyolc fős csapat indul az idei atlétikai Európa-bajnokságon, ez minden idők eddigi legnagyobb magyar csapata egy kontinenstornán, írja a honi szövetség. Hozzáteszik, az Eb több sportolónak fontos állomásnak számít a párizsi olimpiára vezető úton, egyben a római szintet teljesítők kétharmada elindul a kontinensbajnokságon, így nagyon erős mezőnyre lehet számítani.

A bonyhádi Városi Roland (jobb szélen) a 4x400 váltó tagjaként vesz részt az Európa-bajnokságon

Fotó: Árvai Károly

Négy vármegyei az Európa-bajnokság magyar keretében

A mieink közül a sprint-, illetve gátfutók képviseltetik magukat a legnagyobb számban. A férfi 4x400 méter váltó tagja lesz a bonyhádi kötődésű, onnan idén év elején a Ferencvároshoz igazoló Városi Roland. A 19 esztendős síkfutó az idei felnőtt és a korosztályos magyar bajnokságon sem talált legyőzőre, ahogy a váltó tagjaként is nyert már idén aranyérmet, így jó formában várhatja az Európa-bajnokságot.

Szintén kirobbanó formában van a Szekszárdi Sportközpont hosszútávfutója, Szemerei Levente. A szedresi atléta áprilisban 2:14:12 órára javította egyéni legjobbját maratonon, amivel megvédte tavalyi elsőségét a Bécsi Maratonon belül rendezett magyar bajnokságon. A 24 éves sportoló Rómában félmaratonon áll rajthoz.

Hölgyeknél a dombóvári születésű Vindics-Tóth Lili Anna már korábban kvalifikálta magát tízezer méteren, azonban mégsem azon a távon, hanem ötezren méreti meg magát az olasz fővárosban. Tolna vármegyében a 2023-as év legjobb női sportolójának megválasztott atléta ezen a távon is otthonosan érzi magát, májusban Franciaországban és Norvégiában is hetedik lett a rangos viadalon, áprilisban pedig Bécsben nyert versenyt öt kilométeren (utóbbit a maraton alatt, vagyis aszfalton futotta).

Vindics-Tóth Lili Anna ötezer méteren lesz ott az olasz fővárosban

Fotó: Török Attila

Az atlétikával Szekszárdon megismerkedő Bogdán Annabella is ott van a magyar válogatott Eb-keretében. A Békéscsaba gerelyhajítója a februári téli dobó ob-n ezüstéremmel indította a szezont és május végén magyar bajnoki bronzéremmel hangolt a tornára, a kettő között Ausztriában nyert emlékversenyt, de Spanyolországban és Portugáliában is a legjobb nyolc között zárt.

Megmutatkozik a budapesti világbajnokság előnye

A magyar szövetség kiemeli, a tavalyi budapesti világbajnokság lenyomata most érhető tetten igazán a sportágban itthon, hiszen nagyon sokan, akik a tavalyi vb-n kaptak lehetőséget, ezáltal pedig lendületet, most már stabil Eb-kvalifikáltak és egyre több fiatal is kerül, illetve került be a nemzetközi versenyek körforgásába. Váltók továbbra is ott vannak a nemzetközi vonalban és az idei Eb-n a 10. és 13. hely közötti pozícióból várják a megmérettetést Rómában.