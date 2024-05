„Labdabirtoklásban fölénk nőtt a Kakasd, de komolyabb helyzeteket nem tudott kialakítani. Mondhatni nekünk több lehetőségünk volt kontrák és labdakihozatalok után, mint ellenfelünknek – fogalmazott a vármegyei kupabravúr másnapján portálunknak Szőcs Richárd, a faddiak edzője. – Sok párharc tarkította a mérkőzést, lüktető volt az iram, hol ők, hol mi játszottunk fölényben. Egyedül a tempón látszott meg az osztálykülönbség.”

Nagy volt az öröm a Fadd csapatánál

Fotó: Molnár Gyula

Nagyon elkapta a ritmust a Fadd, amely a szerdai kupatalálkozó előtt megnyerte a legutóbbi három bajnokiját (Bonyhád-Börzsöny 1–0, Tengelic 3–1, Aparhant 7–0), ami Szőcs Richárd szerint azt bizonyítja, hogy beérett a munkájuk és sikerült csapatként összekovácsolódniuk. Szombaton ahhoz a Tevelhez látogatnak a faddiak, amely az utolsó két mérkőzését (Kisdorog 0–1, Tolna 2–3) elveszítette.

„A frissességgel úgy gondolom, nem lesz problémánk a hétvégén, hogy a mérkőzés végkimenetele hogyan alakul, az majd kiderül. Hiányzóim nem valószínű, hogy lesznek” – folytatta a faddiak trénere, hozzátéve, bizakodik abban, hogy a dobogós pozíciójukat sikerül megtartaniuk a szezon végeztével.

A faddi focicsapat legutóbb ötven éve alkotott nagyot a Magyar Kupában, akkor a legtovább menetelő „kiscsapatként” bejutottak a Szabad Föld Kupa döntőjébe (most Amatőr Kupa), ahol a hercegszántóiakkal 3–3-ra végeztek, de az ellenfél akkor alacsonyabb osztályban játszott, így ők hódították el a trófeát.

Másodosztályú csapatként erre most is meglesz az esélye, a Kakasd ellen sikerrel megvívott elődöntő ugyanis azt jelenti, hogy Szőcs Richárd együttese feljutott a Mol Magyar Kupa főtáblájára. Így tett a Bonyhád VLC is, amely a dombóváriakat múlta felül 2–0-ra. A két vesztes gárda a június 1-jei bronzmérkőzés megnyerésével vívhatja ezt az elismerést magának.