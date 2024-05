Így lett kerek ez a történet. Djokics Zseljko bronzéremmel köszönt el a szekszárdi kosárklubtól – nyolc és fél évvel azután, hogy leült egy középcsapat kispadjára, egy sikeres és korábban sosem látott magasságokig jutó klubot hagyott hátra.

A sors sem akarhatta másképp, s minden klappolt is a soproniak elleni szerdai meccsen. A sportcsarnok teljesen megtelt, pokoli volt a hangulat, s ez, no meg az érzelmek magával ragadták a KSC-t.

Pár percig volt csak szoros a meccs, aztán megrázták magukat a kékek, és mondhatni, hogy olyan játékkal köszöntek el edzőjüktől, amilyet a vajdasági szakember mindig is látni akart. Megalkuvást nem ismerve harcoltak Theodoreán Alexandráék, akik minden mutatóban a soproniak fölé nőttek.

A szombati, idegenbeli meccsen semmi sem sikerült, akkor mindössze egy triplát dobott a Szekszárd, most Kathryn Westbeld hét perc alatt egymaga vágott be kettőt. Ő megint kitett magáért, ahogy a szép lassan a meccsbe megérkező Jacinta Monroe is szórta a szebbnél szebb kosarakat.