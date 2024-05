A bosnyák fővárosba vezetett a Németh Antal dirigálta magyar korosztályos válogatott útja, ahol egy négyes UEFA-tornán vett részt a paksi Galambos Jánost is soraiban tudó nemzeti csapat. A mieink előbb Szlovéniával (2–2), majd Görögországgal (0–0) végeztek döntetlenre a rendes játékidőben, amik után mindkét büntetőpárbajt megnyerték, míg a házigazda válogatottját 4–1-re kiütötték, ezzel az első helyen zárták a viadalt.

Az atomvárosiak U17-es kiemelt bajnokságban szereplő csatára, Galambos János mesterhármast jegyzett a bosnyákok ellen, a görögök ellen pedig értékesítette a büntetőjét a párharc során, ezzel oroszlánrészt vállalva a magyar válogatott tornagyőzelméből.

„Örülök, hogy két mérkőzésen is kezdőként számítottak rám. A négy gólon túl, a harmadik találkozónkon a csapatkaptányi szalagot is megkaptam, ami szintén hatalmas megtiszteltetésként ért. Már a torna előtt éreztem magamban az erőt, és azt, hogy jó formában ért ez a behívó. Célom, hogy a következő, nyár végi összetartáson is ott legyek a válogatottban” – fogalmazott a paksifc.hu oldalon Galambos János, aki egy fordulóval az bajnokság vége előtt még megszerezheti a gólkirályi címet, hátránya ugyanis csak egy találat az éllovassal szemben.