Története legjobb szezonját hagyja magam mögött a Szekszárdi WFC, amely öt győzelmet is jegyzett, s az előző évi utolsó fordulós bennmaradással szemben idén hetekkel a bajnokság vége előtt bebiztosította elsőosztályú tagságát. Micskó Márk alakulata a friss kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes ETO FC Győr vendégeként köszön el az idénytől.

„Utolsó fellépésünkre készülünk hétvégén, hiszen a bajnoki döntős és friss Magyar Kupa-győztes ETO FC Győr otthonába látogatunk – mondta Micskó Márk a Szekszárdi UFC Facebook-oldalán. – Az esélyeket felesleges latolgatni, hiszen nem mi vagyunk azok, de ahogy legutóbb a Ferencváros ellen, úgy most is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egy jó mérkőzést játsszunk. Sajnos azonban több hiányzónk is lesz, így az eddig is karcsú keretünk még vékonyabb lesz. Jelenleg egy kezdőcsapatra való játékosom van, de ahogy az egész tavaszt, így ezt a feladatot is meg fogjuk együtt a csapattal oldani” – zárta a szakember.

A szekszárdiak 5 győzelemmel, 5 döntetlennel és 11 vereséggel jelenleg a 9. helyen állnak a táblázaton. A két csapat őszi meccsét, tavaly novemberben a tolnai vármegyeszékhelyen 5–0-ra nyerték meg a győriek.