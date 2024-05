Kifejezetten jól kezdte a playoutot a paksi gárda, amely Szegeden és Oroszlányban is győzni tudott a Kaposvár elleni hazai siker mellett, az utolsó két fordulóban viszont Körmenden, és legutóbb otthon a Kecskeméttel szemben is alulmaradt. Mario Ihring, a paksiak szlovák irányító nem is rejtette véka alá gondolatait a KTE elleni vereség után, szerint ugyanis

sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi forog kockán,

de reméli, hogy a következő mérkőzésre ez realizálódik mindenkiben.

Ha valakire, akkor a válogatott kisemberre nem lehet panasz az ASE-nél, 14,4 pontot és 11 lepattanót, vagyis dupla-duplát átlagolt az első öt playout mérkőzésen, habár 84–74-es vereség alkalmával pontszámban ő is elmaradt a számaitól (mindössze öt mezőnykísérletből nyolc pontot hozott össze).

Sebastjan Krasovecnek egy teljes hete volt, hogy a hullámvölgyből kihúzza csapatát, amely ma a Szegedet fogadja. A Tisza-parti klubtól a szezon előtt távozott a névadó szponzor, így akkora csalódás talán nem érte Simándi Árpád együttesét, hogy az alsóházba folytatják, igaz, a Magyar Kupában döntőt játszottak és a felsőházról sem sokkal maradtak le.

A csapat legponterősebb játékosa az amerikai hátvéd Noah Locke, aki az eddigi három összecsapáson is bizonyította ezt, sorrendben 16, 41 és 13 pontot szórt a paksiaknak.

Tippmix Férfi NB I/A, alsóház, 6. forduló

Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák

Paks, Gesztenyés úti sportcsarnok, szombat, 18 óra