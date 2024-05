A korábbi kiváló kakasdi futballista most azt bizonyította a szekszárdi sportcsarnok Sáth Sándorról elnevezett termében, hogy az ütővel is remekül bánik. A tizenkét fő részvételével megtartott amatőr versenyen egyesben és párosban is az első helyen végzett. Sebestyén András főszervező a TEOL.hu érdeklődésére elárulta, hogy egyéniben Szathmári Zoltán, Pelczer Ferenc és Rák Gyula végzett az első négy helyen, míg párosban a ezüst a Pelczer Ferenc–Szathmári Zoltán, a bronz a Balaskó Béla–Borbandi György duónak jutott, a negyedik helyet pedig a Vajda József–Simon Csaba kettős szerezte meg. Az első három helyen végzők nyakába érmet akasztottak a szervezők.