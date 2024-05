A második etapon egy négyfős szökevénycsoport tekert el három percre, benne Istlstekker Zsolttal, az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Rózsa Balázs csapattársával (Epronex-Hungary). Az első két órában nyugodt, 42 kilométer/órás volt az átlagsebesség, a négyfős élbolyból az elmúlt napot is szökésben töltő cseh Martin Voltr gyűjtögetett időjóváírást, egy részhajránál második volt, egyet pedig megnyert Istlstekker is, ezzel átvette a fehér trikót. Az MTI-nek elmondta, nem számítottak ilyen nagy szélre erre a napra, ez nem esett jól az egész napos szökés alatt.

Istlstekker Zsolt viselheti a harmadik szakaszon a fehér trikót

Fotó: Derencsényi István

„A cél az volt, hogy valamilyen formában csapaton belül tartsuk a fehér trikót, és bár a hegyi trikó jobban izgatta a fantáziámat, sajnos az nem jött össze” – fejtette ki az Epronex-Hungary kerékpárosa, aki ebben az elszámolásban is gyűjtött pontokat. Elárulta: csapata is folyamatosan a fülére mondta, hogy hol tart a jóváírásokkal, és ő maga is számolta ezt. Előre tekintve úgy fogalmazott, nagyon kis esélyt lát a fehér trikó megtartására, de mindent meg fog tenni érte.

ISTLSTEKKER SZAKASZGYŐZELME

Pénteken az első hegyi befutós szakasz, a Kazincbarcika és Gyöngyös-Kékestető közötti 183 kilométeres, 2716 méter szintemelkedésű etap vár a 45. magyar körverseny mezőnyére. Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

Eredmények:

2. szakasz, Tokaj-Kazincbarcika, 162 km:

1. Mark Cavendish (brit, Astana Qazaqstan) 3:45:11 óra

2. Dylan Groenewegen (holland, Jayco AlUla) azonos idővel

3. Jon Aberasturi (spanyol, Euskaltel-Euskadi) a. i.

...16. Peák Barnabás (magyar válogatott) a. i.

..19. Karl Ádám (Epronex-Hungary) a. i.



Az összetett élcsoportja:

1. Martin Voltr (cseh, Pierre Baguette) 7:37:44 óra

2. Cavendish 5 másodperc hátrány

3. Sam Welsford (ausztrál,BORA-hansgrohe) azonos idővel

4. Istlstekker Zsolt (Epronex-Hungary) 10 mp h.

..7. Rózsa Balázs (Epronex-Hungary) 11 mp h.

8. Filutás Viktor (magyar válogatott) a. i.