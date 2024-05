– Örülök, hogy újra látom a nevét a jegyzőkönyvben. Milyen érzés volt ilyen hosszú idő után ismét szerelést és futballcsukát húzni?

– Köszönöm az érdeklődését és a jókívánságait, borzasztóan jó érzés volt – felelte a TEOL.hu-nak Máté Róbert, aki harminc percet töltött a pályán a vármegyei első osztályú bajnokság hétvégi meccsén, és remek játékkal járult hozzá a bonyhádiak fölényes sikeréhez.

– Ön már klubvezető, edző, annyi mindent csinál, hogy azt hittem, már nem is látjuk focizni, legfeljebb a búcsúmeccsén.

– Győzött a futball hiánya, amin magamat ismerve nem lepődöm meg, de alaposan fel kellett kötnöm a gatyámat az első edzések alkalmával, hiszen a keret megváltozott, fizikai és technikai képességek alapján is nagyot lépett előre az elmúlt évekhez képest a felnőtt csapatunk.

– Megelőzött, mert épp azt akartam kérdezni, hogy milyen a megújult, kicserélődött BVLC? A szezon előtt ki lett mondva, hogy bajnoki címet akarnak szerezni, a pályán belülről hogy érzi, meglesz?

– Azt gondolom, a keretünk elég erős és elég mély ahhoz, hogy elérjük ezt a célt, hogy megszerezhessük a bajnoki címet és megmérethessünk magunkat az NB III-ba jutásól döntő osztályozós párharcban.

– A hétvégén az egyik legpikánsabb meccs vár önökre, a szomszédvári rivális kakasdiakkal meccselnek. Mit remél a rangadótól?

– Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen riválisunk játszhat hazai pályán, viszont az egymás elleni meccseinkből az utóbbi években mi jöttünk ki többször győztesen, ami alapján bizakodhatunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy egy ilyen rangadó mennyire nehéz, az elmúlt napokban már csak erre fókuszáltunk, erre készültünk minden idegszálunkkal.

– Ahogy elnéztem a mórágyiak ellen, elég jól bírta! Ez alapján Kakasdon akár kezdőként is ott lehet a csapatban...

– Nem tudom hogy vezetőedzőnk, Sárai György miként tervez, számol velem, de akár kezdőként, akár csereként lépek pályára, mindent megteszek majd azért, hogy miénk legyen a három pont.

– Négy meccs van már csak vissza a szezonból, ugyanakkor nem tűnik könnyűnek a hajrá, hiszen a Kakasd mellett a Bátaszékkel és a Bölcskével is rangadót vívnak.

– Izgalmas május elé nézünk az biztos, de állunk elébe. Alakulhat úgy is, hogy hetente két rangadót is játszhatunk, egyet a bajnokságban, egyet pedig a vármegyei kupában, amit szintén nagyon komolyan veszünk, hiszen szeretnénk abban a kiírásban is eljutni az országos főtáblára. De a legfontosabb a bajnokság, régen, 2019-ben voltunk legutóbb aranyérmesek, a négy ezüst után éppen itt lenne az ideje egy újabb ünneplésnek.

Ez következik a hétvégén

Tolna vármegyei I. osztály, a 10. fordulóban. A program. Április 4., szombat: Bölcskei SE–Dombóvár FC (Vezeti: Czagány Zoltán) 17 óra, Bátaszék SE–ASE Paks (Vezeti: Albert Gábor) 17 óra. Április 5., vasárnap: Mórágyi SE–Nagymányoki SE (Vezeti: Szappanyos Szabolcs) 17 óra, Kakasd SE–Bonyhád VLC (Vezeti: Maczik Milán) 17 óra.

Tolna vármegyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 10 8 1 1 35–4 25

2. Dombóvár 10 8 0 2 35–12 24

3. Kakasd 10 7 1 2 18–12 22

4. Bölcske 10 6 1 3 32–10 19

5. Bátaszék 10 4 3 3 23–18 15

6. ASE Paks 10 3 0 7 16–34 9

7. Nagymányok 10 1 0 9 6–34 3

8. Mórágy 10 0 0 10 9–50 0