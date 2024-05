A Bayer Leverkusen szenzációs menetelésének végére tett pontot szerdán este az Európa-liga döntőjében az Atalanta. Az olasz csapat 3–0-ra győzte le a németeket, akik 51 veretlenül megvívott tétmérkőzés után hagyták el vesztesen a pályát. A kiválóan játszó bergamóiak esélyt sem adtak ellenfelüknek, s a nigériai Ademola Lookman triplájával simán megnyerték a finálét.

A Szekszárd 5000 néző előtt csapott össze a Tatabányával a Magyar Kupában. Akkor leverkuseni magasságokban jártak (Fotó: TN-archívum)

A hosszú menetelés kapcsán érdemes megemlíteni, hogy nekünk, Tolna vármegyeieknek is volt egy „Leverkusenünk” egykor. A jelenleg az NB III-as bajnokságban szereplő Szekszárdi UFC 2001. június 24. és 2002. október 13. között ötven mérkőzésen maradt veretlen! A nem kevesebb, mint 476 napig tartó egyedülálló szériát az NB III-as bajnokságban, a Baracs otthonában aratott 3–0-ás győzelemmel kezdték a szekszárdiak, akik aztán az NB II-es ligában a Petőháza vendégeként elszenvedett 1–0-ás vereséggel zárták le azt.

A többek mellett Máté Csabával, Kiss Tamással, Bozsér Györggyel, Fehér Attilával vagy Mészáros Istvánnal fémjelzett csapat a bajnokság mellett a Magyar Kupában is nagyot alkotott – öt kört teljesített vereség nélkül. Az MK-ban többek között legyőzte a Kaposvári Rákóczit (4–1) és a Diósgyőrt is (3–0), a Tatabányával szemben pedig csak 11-esekkel maradt alul. Utóbbi kupameccs még ma is élénken él a szurkolók emlékeiben. A Lombard elleni negyeddöntőt ugyanis nem kevesebb, mint 5000 (!) szurkoló előtt játszották a felek, s az NB I/B-s gárda csak nagy szerencsével tudott nyerni.

Rengeteg néző látta, amint Kiss Tamás elől ment a tatabányaiak kapusa a kupameccsen (Fotó: TN-archívum)

A szekszárdi csapat menetelése Baracson még Kalmár Ferenccel a kispadon kezdődött, majd már az új szezonban Dienes Pál irányításával folytatódott – utóbbi 49 veretlen összecsapáson dirigált. Ma nem a legfényesebb a helyzet, a csapat jelenleg a bennmaradásért küzd az NB III-ban, s vasárnap sorsdöntő meccset játszik a fehérváriak második csapatával, akiket le kell győznie, hogy megőrizze harmadosztályú tagságát.