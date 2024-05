„Nagyon jó körülnézni a stadionban, mert sok ember örül. Nyilván az ország egyik fele szomorú, hogy a Ferencváros veszített, a másik fele viszont velünk volt, ennek kell örülni – fogalmazott Bognár György a megnyert kupadöntő után, hozzátéve, ez élete sportsikere, de a paksi futball történetében ezek a srácok a legnagyobb sikert érték el. – Nagyon erős ez a közösség, jó csapatjátékra vagyunk képesek, ma is ezt bizonyítottuk most tízen is. Ha kell, akkor csúsznak-másznak, amit megbeszéltünk taktikát, azt több-kevesebb hibával megcsinálták. A padlóról álltuk fel, mert az első félidő nagyon furcsán alakult.”

A játékosként és edzőként is egy-egy vesztes kupadöntő után a csúcsra érő korábbi 50-szeres válogatott tréner a kiállítás utáni taktikáról, hogy a „régi” vagy az „új” paksi taktikára szavazva, arról is beszélt az M4 Sport kamerája előtt. Ahogy azt is leszögezte, megünneplik a kupagyőzelmet, de utána folytatódik a munka, hiszen júliusban Európa-liga selejtező következik, a bajnokságban pedig a bennmaradás lesz ismét az első számú cél.

