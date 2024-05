Labdarúgás 1 órája

Négy napon belül másodszor is legyőzte a Bátaszéket a Bonyhád (összefoglaló, képgaléria)

Négy napon belül másodszor is legyőzte a bátaszékieket a Bonyhád VLC, amely a szerdai Magyar Kupa-győzelem után a vármegyei I. osztályú bajnokságban is jobbnak bizonyult riválisánál. Két körrel a szezon vége előtt azonban még semmi sem dőlt el, a Kakasd SE tartja a lépést, a Dombóvár FC pedig 12 góllal jelezte, hogy velük is számolni kell.

Dombóvár FC–Mórágyi SE 12–2 (7–0)

Dombóvár, v.: Álló T. (Lengyel S., Máliger Cs.).

Dombóvár: Nagy Sz. (Karádi, a szünetben) – Pataki, Fila, Pákányi, Horváth Á., Borbély Á., Hetesi (Szatmári, 55.), Jenei B., Reizinger (Gombos, 66.), Orsós T., Právics D. Edző: Horváth Zoltán. Mórágy: Hujbert – Kovács K., Kertész J., Sztojka Cs. (Grassy, 57.), Pozsár D., Calka S., Hadi, Kanalas I. (Kovács S., 64.), Fitos, Berényi Sz., Acsádi D. Edző: Pozsár István. Gólszerzők: Jenei B. (11., 41., 84.), Horváth Á. (21., 29., 80.), Orsós T. (12., 69., 82.), Pataki (25.), Párkányi (34.), Borbély Á. (47.), illetve Kovács K. (85.), Acsádi D. (87.). Nagymányoki SE–Kakasd SE 0–3 (0–1)

Nagymányok, v.: Éreh A. (Tinnyei Zs., Zászlósi R.). Nagymányok: Komáromi –Kajtár, Bognár S., Pál I., Kertész G., Szeiler, Bakó, Tálas, Kosztancsek, Szilágyi D., Lajos D. (Szász D., 23.). Edző: Szász Dávid. Kakasd: Siklósi – Varga Á. (Sztruhár B., 70.), Réti D., Adorján Á. (Ranga, 76.), Török Á., Farkas A., Márk A., Mayer N. (Bús, a szünetben), Vodli (Fürst, 80.), Gábor G., Guzorán P. (Tamás Á., 76.). Edző: Takács Norbert. Gólszerzők: Farkas A. (36., 72.), Márk A. (58.).

Nagymányok–Kakasd, vármegyei I. osztályú focibajnokság Fotók: Kiss Albert

Bonyhád VLC–Bátaszék SE 4–2 (1–0)

Bonyhád, v.: Czagány Z. (Tinnyei Zs., Kapéter J.). Bonyhád: Szűcs K. – Laki (Jerabek, 63.), Máté R., Erdélyi Zs. (Calka N., 79.), Sásdi B. – Deli D., Major (Lizák P., 83.), Sásdi A., Márkvárt P. – Pap R. (Csigi, 70.), Sütő (Heisler, 79.). Edző: Sárai György. Bátaszék: Klézl – Ligeti, Zsók J., Sümegi, Heberling – Héhn O., ifj. Berényi Sz., Rozgonyi (Nagy Zs., 70.), Karaszi – Héhn F., Tóth B. (Birtalan, 76.). Edző: Buzás Attila. Gólszerző: Deli D. (41.), Sütő (60.), Pap R. (68.), Márkvárt P. (77.), illetve ­Zsók J. (55.), Héhn F. (85.). Az ASE Paks–Bölcskei SE összecsapás elmaradt, mert a hazaiak jelezték, hogy nem tudják vállalni a játékot. A meccs 3 pontját 3–0-s gól­aránnyal a vétlen bölcskeiek fogják megkapni. Amíg a szövetség nem hoz hivatalos döntést, ezt a tabellában nem tüntettük fel. Ez következik

Tolna Vármegyei I. osztály, a 13. fordulóban. Május 18., szombat: Bölcskei SE–Mórágyi SE 16 óra, Bátaszék SE–Nagymányoki SE (Bátaszéken játsszák!) 17 óra, ASE Paks–Bonyhád VLC 17 óra. Május 19., vasárnap: Kakasd SE–Dombóvár FC 17 óra. Tolna vármegyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 12 9 1 2 40–8 28

2. Kakasd 12 9 1 2 23–13 28

3. Dombóvár 12 9 0 3 50–16 27

4. Bölcske 11 7 1 3 34–11 22

5. Bátaszék 12 5 3 4 29–23 18

6. ASE Paks 11 3 0 8 17–38 9

7. Nagymányok 12 1 0 11 7–40 3

8. Mórágy 12 1 0 11 14–63 3

