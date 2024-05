Tudni lehetett, hogy nem a Szekszárdi WFC az esélyese az ETO FC Győr elleni bajnokinak. A hazai gárda friss Magyar Kupa-győztesként várta a szezon utolsó bajnokiját, a szekszárdiak edzője pedig amiatt vakarhatta a fejét, hogy a védelemből két kulcsembere, Acsádi Petra és Jáhn Zsófia is kiesett. Így is jól tartotta magát a kisalföldi fővárosban a WFC, amely azért került kétgólos hátrányba a szünetig, mert a hazaiak a vendégek rövidzárlatát kihasználva hátrom perc alatt kétszer is betaláltak. A fordulás után egy ideig nem változott az eredmény, de aztán kezdett fáradni a Szekszárd, amit a jóval magasabban kvalifikált ellenfél ki is használt, s végül meg sem állt hat gólig.

Nem lett szép a bajnokság vége, de összességében nincs ok a panaszra, hiszen a szekszárdiak 5 győzelmet is kivívtak, emellett 5 alkalommal döntetlent játszottak, s 12 meccsen maradtak pont nélkül. Az első idényhez képest – amikor is 4 győzelem, 2 döntetlen és 16 vereség volt a mérleg – jelentős az előrelépés, amire a jövőben lehet építeni.

Simple Női Liga, a 22. fordulóban

ETO FC Győr–Szekszárdi WFC 6–0 (2–0)

Győr, ETO-stadion, v.: Kalmár P. (Tóth Cs., Kaj B.). Győr: Borok (Krizanová, 65.) – Nagy Sz. (Kocsán, 57.), Horváthova, Savanya, White, Öreg, Sali, McCarthy (Szabóvá, 57.), Vachter, Kovács L., Ladhani. Vezetőedző: Dörnyei Balázs. Szekszárd: Török – Kágyi R., Schell, Zahár, Vári – Kovács Zs., Kágyi K., Kiss G. – Sereg, Nagy-Cseke V., Taylor. Vezetőedző: Micskó Márk. Gólszerzők: Ladhani (34., 51.), Savanya (32.), Vachter (47.), McCarthy (50.), Öreg (89.).