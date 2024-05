A szünetben Bognár György cserélt, levitte a sárga lapos Könyvest, és helyére Balogh Balázst küldte pályára – számítva a Fradi rohamaira. A rohamok azonban nem jöttek, hiába volt emberelőnyben az FTC. Türelmesen passzolgattak a fővárosiak, várva arra, hogy esetleg az egyik paksi védő ütemet téveszt – de nem akart nyílni a fal. Fegyelmezetten mozogtak a labda irányába Lenzsér Bencéék, elöl pedig Hahn János várt a lehetőségekre, s verekedett meg a labdáért, amikor az odakerült hozzá.

A percek pedig szépen peregtek lefelé a villanytáblán, húszat már kipipálhatott a Paks, de sok volt még vissza. A Fradi tábor megint hallatta a hangját, szinte zengett tőlük az aréna. De a paksi srácok nem adták magukat, s ha Balogh pontosabb labdát ad Windecker József elé, akkor… Húsz perccel a vége előtt pedig jött Böde Dániel, akit nemcsak a paksiak, de a fradisták is üdvözöltek. A madocsai ikon meg is tapsolta őket, majd felvette a kesztyűt és három perc alatt ki is állíttatta Myenty Abenát, aki csak szabálytalanságok árán tudta a földre vinni.

Azért így már mindjárt más volt a helyzet. Lüktetőbb is lett a meccs, de a Paks kitűnően tartotta a fontot. Szappanos pedig a 87. percben a „századik” bravúrját mutatta be, pedig Traoré egyedül vezette a kapujára a labdát, de megint csak ő lett a nyertes. Ahogy a 90. percben is, amikor Kristoffer Zachariassen lőhetett öt méterről, természetesen Szappanos védett, s aztán hiába lőtt a kapuba a norvég, a partjelző jelezte a lest, amit a VAR is megerősített.

Gól nem esett, jöhet a hosszabbítás!

Mol Magyar Kupa döntő

Paksi FC–Ferencváros 0–0

Puskás Aréna, 52.000 néző. Vezette: Berke B.

Paks: Szappanos – Vas, Kimyik, Lenzsér – Osváth, Windecker (Szabó B., 86.), Papp K., Vécsei, Szabó J. – Hahn (Böde, 72.), Könyves (Balogh B., a szünetben). Vezetőedző: Bognár György. Ferencváros: Varga Á. – Botka, Abena, Cissé, Civic (Ramírez, 91.) – Ben Romdan (Kodro, 55.), Maiga (Loncar, 59.), Abu Fani – A. Traoré, Varga B. (Lisztes, 82.), Marquinhos (Zachariassen, 82.). Vezetőedző: Dejan Sztankovics. Sárga lap: Kinyik (16.), Könyves (45.), Abena (45.), Botka (91.). Kiállítva: Vécsei (38.), Abena (75.).