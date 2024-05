Jó ötletnek tűnt és be is vállt a Paksi FC azon kezdeményezése, hogy szurkolóik testközelből is megcsodálhassák a Magyar Kupa gyönyörű vándorserlegét, amit a klub hétfőn és kedden délután három-három órára kiállította a játékoskijárójában. A kíváncsiskodók pedig csak jöttek és jöttek a Fehérvári stadionba. Méhes Tamás kommunikációs vezető tájékoztatása szerint több, mint százan kaptak az alkalmon, hogy fotót készítsenek a kupával, eltéve azt emléknek.

A játékoskijáróban állították ki a Magyar Kupa vándorserlegét

Fotó: Molnár Gyula

Hiszen ki tudja, lesz-e még lehetőség ilyenre a paksiaknak a második legrangosabb magyar sorozatban? Azt viszont már nem vehetik el az atomvárosiaktól, hogy a Magyar Kupa 1909 óta íródó nagykönyvébe első Tolna vármegyei klubként írták be magukat. Az is biztos, hogy NB I-es csapatként a következő kiírásban a címvédés lehetősége adott lesz Böde Dánielék előtt. A versenykiírás szerint majd csak a harmadik fordulóban kell becsatlakozniuk.

Hét vármegyei klub a Magyar Kupa főtáblán

Összesen hét Tolna vármegyei klub szerepel majd a Mol Magyar Kupa főtábla 2024/2025-ös kiírásában, a Paks mellett három NB III-as klub, a Bonyhád-Majos, az FC Dunaföldvár és a Szekszárdi UFC (az atomvárosiak nem indíthatják el külön tartalékcsapatukat), valamint a selejtezőből feljutó három egyesület: a Tolna Vármegyei Kupa két döntőse, a Bonyhád VLC és a Faddi SE, valamint a ma (szerda) 18 órakor kezdődő Kakasd SE–Dombóvár FC bronzmérkőzés győztese.