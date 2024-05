„Voltak meleg pillanatok egy nullánál is, úgyhogy kellett az a második gól – nyilatkozta a mérkőzés után a vegyes zónában Papp Kristóf, az első paksi találat szerzője. – Persze kellett egy ragyogó kapusteljesítmény és szerencse is, de ahogy az egész szezonban, úgy most is megdolgoztunk érte. Nem olyan régen volt egy ugyanilyen hamar történt kiállítás a mérkőzésükön, abból is tanultunk, most próbáltuk átvészelni ezt a helyzetet. Aztán Dani (Böde Dániel – A szerk.) is csinált egy kiállítást a túloldalon, onnantól lélegzetvételhez jutottunk.”

A 31 éves középpályás, aki pályafutása első érmét szerezte a Puskás Arénában, kameránk előbb beszélt a Ferencvárosról, a Paksi FC-n belüli csapategységről és összhangról is.

