A Kisdorog és a Tengelic jelezte a szövetség felé, hogy nem tudnak kiállni, ezzel a Fadd és a Kakasd játék nélkül jutott az elődöntőbe. Pikáns találkozók ugyanakkor így is lesznek a nyolc között, a Dombóvár ugyanis a Bölcskét, a Bonyhád pedig a Bátaszéket fogadja.

Az előbbi párosításban megismétlődik a hétvégi bajnoki, akkor Bölcskén találkoztak a felek, amit a hazaiak ráadásban szerzett találattal nyertek 2–1-re. Márciusban Dombóváron is győzni tudott Nagy Lajos csapata (3–1). Izgalmas mérkőzésnek ígérkezik a Bonyhád és a Bátaszék rangadója is. Sokáig Buzás Attila együttese volt az egyetlen, amelyik pontot tudott szerezni a vármegyei I. osztály listavezetőjétől (1–1), a legutóbbi három bajnokiból viszont kettőt elveszített a bonyhádiak. A kupatalálkozó egyben felvezetője is lesz a két gárda vasárnapi bajnoki randevújára. Az őszi kvalifikációs bajnokságban a BVLC 4–1-re győzött otthon.

Tolna Vármegyei Kupa, negyeddöntők

Május 8., szerda: Dombóvár FC–Bölcskei SE 17.30, Bonyhád VLC–Bátaszék SE 17.30 óra