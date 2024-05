Csak magyar játékosokat küldött pályára az idény utolsó meccsén, Kecskeméten Sebastjan Krasovec, az Atomerőmű SE vezetőedzője. A paksi csapat így sem vallott szégyent, szoros meccset játszott a hazaiakkal. Az összecsapás után így értékeltek a szereplők.

„Gratulálok a KTE-nek a győzelemhez. Egy jó meccset játszottunk. Nálunk többen is kaptak extra perceket, és éltek is a lehetőséggel. Köszönöm a szurkolóinknak, remek hangulatot teremtettek. A szezon most véget ért, sajnos nem sikerült elérni a célunkat, de sikerült bennmaradni magabiztosan az élcsoportban. Építkezünk, hogy még erősebben térjünk vissza a következő szezonra” – mondta Sebastjan Krasovec.

„Szerintem mindkét csapat komolyan vette a meccset, méltó befejezése volt a szezonnak. Mi küzdöttünk csonka csapattal is, igazából erőn felül. Gratulálok a KTE-nek a győzelemhez!” – tette hozzá Kucsora Csaba.

Az Atomerőmű SE 6 győzelemmel és 4 vereséggel fejezte be a playoutot, így a 10. helyen végzett.