„Nem játszottunk alárendelt szerepet, mint legutóbb a Ferencváros ellen, ez lehetett a sikerünk kulcsa. A legutóbbi bajnokin egyértelműen az ő akaratuk érvényesült, gyakorlatilag sanszunk nem volt – fogalmazott a mérkőzés emberének megválasztott Szappanos Péter, aki belülről azt érezte, hogy most több lehetőségük volt kibontakozni, voltak lövéseink, pontrúgásaink. – Azt el kell ismerni, hogy a Ferencvárosnak nagyobb helyzeteik voltak, de játékban nem éreztem azt az óriási nyomást még emberhátrányban sem. Egyenlő létszámban pedig veszélyesek voltak a kontráink, persze ők is fáradtak, mindenki egy hosszú szezon végén van. Örülök, hogy mi tudtunk kijönni győztesen a mérkőzésből.”

A nyolc bravúrt bemutató kapus a büntető hárításáról elmondta, céllövöldében van olyan lőlap, mint amilyen Varga Barnabásé. Az oldalválasztásnál az első megérzésére hagyatkozott, ami bevált.

„Ez fordulópont volt a csapat szempontjából, utána is megvoltak a helyzetei a Ferencvárosnak, de nyilván nem akkorák, mint egy tizenegyes” – tette hozzá Szappanos, aki az Európa-bajnoki keretbe bekerülésről is beszélt, valamint a korábbi paksi gólkirállyal való hadviselésről is kulisszatitkot árult el.

A Paksi FC–Ferencváros Mol Magyar Kupa döntőjéről készült helyszíni beszámolóinkat és nyilatkozatokat itt találja.