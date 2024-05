„A kilátogató nézők nagyon izgalmas vármegyei rangadót láthattak, ahol is a mérkőzés teljes egészét tekintve igazságos eredmény született. Mindkét csapat a fizikai és mentális mutatókat tekintve igazodott az NB I-es stadion atmoszférájához. Nyilván a mi csapatunknál feszültebb a légkör, minden mozdulatnak, megfutott méternek, kidolgozott helyzetnek óriási jelentősége van. Ennek szellemében léptek pályára játékosaink és alakítottak ki az eddigieknél több lehetőséget és gólhelyzetet” – mondta Mészáros István a paksi összecsapásra visszatekintve.

Az utolsó forduló programja

NB III, Dél-Nyugati csoport, 30. forduló. Május 26., vasárnap: Kaposvári Rákóczi–Érdi VSE, Ferencvárosi TC II–Paksi FC II, Bonyhád-Majos–FC Nagykanizsa, MTK Budapest II–FC Dunaföldvár, Iváncsa KSE–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Dunaújváros–PTE-PEAC, Mohácsi TE 1888–Szentlőrinc, Szekszárdi UFC–Fehérvár FC II. Valamennyi mérkőzés egységesen 17 órakor kezdődik.

„Sajnálatos módon két rögzített helyzetet követően kerültünk hátrányba, ami a mi esetünkben nem megengedhető, de minden elismerést megérdemelnek a fiúk, hogy innen is fel tudtak állni. Ennek az eredménynek is köszönhetően az utolsó mérkőzésünkön dől majd el a jövő évi NB III-as tagságunk. Nagy a tét, csakis győzelem esetén biztos a bennmaradásunk. Rengeteget dolgoztunk ezért a lehetőségért, amit most meg is fogunk ragadni!” – tette hozzá a szekszárdiak vezetőedzője.

A bajnokság állása: 1. Szentlőrinc 72, 2. Iváncsa 71, 3. Nagykanizsa 58, 4. Kaposvár 55, 5. Dunaföldvár 53, ...12. Szekszárd 27, 13. Mohács 25 (28–47), 14. PTE-PEAC 25 (25–46), 15. Fehérvár II 25 (35–57), 16. Dunaújváros 25 (24–61) ponttal.