A Scarabeus Rendezvényteremben 27 fő jelent meg és a legtöbbjük játékosként, ven­dégjátékosként (Decs 1990 SE-ből), pártoló tagként be is lépett az egyesületbe. A szakosztály legidősebb játékosa a 93 éves Keller Feri bácsi, míg a legfiatalabb Halasi Beni (7 éves). Jó volt látni, hogy a „régi szekszárdi sakkosok” (a KSZE Szekszárd egykori játékosai) közül többen is megjelentek.

Az alakuló ülésen Gál Péter elnök beszélt a tervekről, s dr. Papp Csaba, a vármegyei sakkszövetség elnöke is üdvözölte az új csapatot és örömét fejezte ki, hogy újra pezsgő sakk­élet várható Szekszárdon.

Szuhai Balázs, hazánk egyik legrutinosabb versenyszervezője, támogatásáról és segítségéről biztosította a szakosztályt. A 2013 óta megrendezésre kerülő Twickel Kupa nevet vált (Szekszárdi Liszt Pincészet Kupa lesz) és az új egyesület égisze alatt kerül majd megrendezésre.

A közgyűlést jó hangulatú, rapidverseny követte, ahol a bajnoki címet az elnök, Gál Péter szerezte meg hét partiból hat győzelemmel. Második Kaszás Kristóf, a harmadik pedig dr. Papp Csaba (5,5-5,5 ponttal) lett.