Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a svájci székházában kisorsolta az Európa-liga első selejtezőkörének párharcait, ahol a nemzetközi kupasorozatba tizenhárom év után visszatérő Paksi FC nevét a romániai FC Corvinul Hunedoara (Vajdahunyad) együttese mellé húzták ki. Az atomvárosiak hazai pályán kezdik az összecsapást július 11-én, a visszavágót egy héttel később rendezik.

A romániai FC Corvinul Hunedoara együttese vár a Paksi FC-re az Európa-liga első selejtezőkörében

Fotó: Árvai Károly

Ha a Paks előző idénybeli szereplése volt a meglepetés, mit lehet mondani az erdélyi csapatról? Az atomvárostól 450 kilométerrel és ötórás autóútra lévő város együttese a 2022/2023-as szezonban a harmadosztályt megnyerve jutott fel a román másodosztályba, ahol első évében rögtön ezüstérmes helyen végzett, a kupában pedig négy élvonalbeli együttest legyőzve ért fel a csúcsra. A címerében a Hunyadiak gyűrűs hollóját viselő klubnak viszont a helyi szövetség és az UEFA szabályai miatt választania kellett a feljutás és a nemzetközi kupaszereplés között, írta korábban a Nemzeti Sport.

„Két különböző identitásról van szó, két személyi számról, ha úgy tetszik. Az új klub megkapja majd az új CIS-t (közhasznú klub sportengedélye – A szerk.), de az UEFA a régivel fogadott be minket, és választanunk kellett. Mindenki egyhangúlag az európai kupaszereplésre szavazott, mert különleges, hogy egy másodosztályú klub induljon az Európa-ligában. Az új klubbal lesz feljutási jogunk, de ki garantálja, hogy fel is jutunk? Nem dobhatunk el egy olyan esélyt, amelyet magunk nyertünk el” – nyilatkozta május végén Florin Maxim vezetőedző a Digi Sportnak, hogy miért döntöttek úgy, hogy a 2024–2025-ös idénynek is a régi egyesületi formában vágnak neki.

A párharc első összecsapását július 11-én rendezik a Fehérvári úton, a visszavágóra egy héttel később kerül sor Vajdahunyadon. Az Európa-liga második selejtezőkörének sorsolását szerdán rendezik Nyonban.

A Paksi FC története során először 2011-ben szerepelt nemzetközi kupasorozatban, akkor az andorrai Santa Colomát és a norvég Tromsőt kiejtve a skót Hearts állította meg őket.