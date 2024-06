– Ez az élsport, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás is ki tudja venni a részét a helyi sportéletből, de azoknak is minél több lehetőséget biztosítsunk, akik nem egyesületi tagok. Meglegyen a lehetőség a gyerekek számára, hogy élsportolókká váljanak. Ha nem is folytatják azon a szinten, de mindenképpen a javukra szolgál, hogy valamilyen sportágat űztek, aminek a tudását felnőtt korukban is kamatoztatni tudnak – fogalmazott a város első embere, hozzátéve, országos szinten is sok lehetőség és sok sportág van Pakson, amit kipróbálhatnak a gyerekek. – Örülök, hogy a mindennapos testnevelés részeként a gyerekek megtanulják a különböző mozgásformákat, megtanulnak esni, úszni és mindazokat az alapokat a sporton keresztül, amik az élethez is kellenek.