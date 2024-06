Géringer Gergő, Kékesi Kolos és Dorogi Gergő továbbra is tagja lesz az ASE-nak, ahogy marad a vezetőedző, Sebastjan Krasovec is. Szentendrei Árontól ugyanakkor elköszönt a vezetés, az új szakmai stáb összetételét a következő hetekben jelenti majd be a klub, amely valamennyi légiósától megvált.