Kosárlabda Vissza szeretne térni a tradíciók alapján őket megillető helyre az Atomerőmű SE a következő szezonban. Ezt hangsúlyozta Gulyás Róbert szakosztályelnök az ASE sportcsarnokban hétfőn megtartott sajtótájékoztatón.

„Sokat nem szeretnék beszélni a tavalyi évről, hiszen nem sikerült elérnünk a célunkat – mondta Gulyás Róbert. – Talán túl is vállaltuk magunkat egy kicsit, de hozzá kell tennem, hogy egyetlen mérkőzésen, de még edzésen sem tudtunk teljes csapattal dolgozni. Igazából az edzőcsere és a játékoscserék sem hozták meg a változást, akadtak olyanok, akik nem tettek meg mindent azért, hogy nyerjen a csapat. A koncepciónkat egy kicsit átgondoltuk, most olyan magyar játékosokat próbáltunk igazolni, akik alapot adhatnak egy sokkal jobb szerepléshez.”

Gulyás Róbert elsőként azt jelentette be, hogy két kulcsemberrel, Kovács Ákossal és Eilingsfeld Jánossal is hosszabbítottak, előbbi egy, utóbbi két évig marad a piros-kékeknél.

„A tizenötödik szezonom lesz a következő, bízom benne, hogy az elmúlt évekhez képest előre tudunk lépni és visszakerülünk a tabella első felébe. A megfelelő kiindulási alap meglesz ehhez, nagyon erős lesz a magyar sorunk, a célunk, hogy ott legyünk a rájátszásban” – fogalmazott a csapatkapitány.

A szakosztályelnök örömmel mutatta be a három érkezőt: Benke Szilárd a bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathelytől, Révész Ádám a bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányásztól, az amúgy dombóvári nevelésű Halmai Dániel pedig a bajnokságból kiesett Kometa Kaposvári KK-tól érkezett.

„Jól éreztem magam Szolnokon, de örültem az ASE megkeresésének – mondta Révész Ádám. – Tetszett, amit Gulyás Róbert felvázolt, azt gondolom, hogy jó esélyünk lesz arra, hogy egy remek szezont teljesíthessünk. A klub amúgy is közel áll hozzám, hiszen a nagybátyám, Kiss Zsolt három bajnoki címet is nyert itt Pakson, én pedig sokszor kísértem el, és szurkoltam neki.”

A tavalyi keretből távozik Pajor Dávid, Sövegjártó Ábel, Radics Gerzson és Gulyás Milán – valamennyiüknek lejárt a szerződésük, Gulyás ráadásul továbbra is bokasérüléssel bajlódik, ami nem teszi lehetővé számára, hogy magas szinten kosárlabdázzon.

Benke Szilárd új kihívásokra vágyott – Nem volt jó önnek a bajnokcsapatban?

– Nem mondom, hogy nem volt jó, de még több játéklehetőségre vágytam. Az elmúlt években dolgozott bennem egy belső motiváció, hogy sokkal többet szeretnék beletenni a pályán a játékba, sokkal nagyobb részt szeretnék vállalni az egészből, azt gondolom, az Atomerőmű SE-nél erre lesz lehetőségem.

– Mivel győzték meg a paksiak?

– Gulyás Róbert épp jókor keresett meg, és szimpatikus volt amit felvázolt, tetszett, hogy végig éreztette velem, hogy szükségük van rám, hogy szeretnék ha Pakson folytatnám az új szezonban. A klub szponzorai megteremtették a feltételeit annak, hogy az elmúlt évek sikertelenségei után valami elinduljon a paksi kosárlabdázásban.

– Arannyal a nyakában érkezett, mi lehet ezek után a cél?

– Úgy látom, hogy egy olyan keret formálódik itt Pakson, amelynek tagjai szeretnek dolgozni, akik hajlandóak áldozatot hozni a jó eredményért, szóval minden adott ahhoz, hogy egy sikeres szezonnak kezdhessünk majd neki. Köszönjük a belénk vetett bizalmat, igyekszünk meghálálni.





Géringer Gergő, Kékesi Kolos és Dorogi Gergő továbbra is tagja lesz az ASE-nak, ahogy marad a vezetőedző, Sebastjan Krasovec is. Szentendrei Árontól ugyanakkor elköszönt a vezetés, az új szakmai stáb összetételét a következő hetekben jelenti majd be a klub, amely valamennyi légiósától elköszönt.