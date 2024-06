Ahogy nevelőegyesülete, a Paksi FC, úgy Böde Dániel is a tizenkilencedik nyári felkészülését kezdte meg az NB I-es szezonra. A Ferencvárosban is ikonná váló csatár októberben lesz 38 esztendős, de mondhatni jobb formában van, mint bármikor.

Böde Dániel a futóedzéseket nem, a közös munkát viszont annál inkább élvezi még 37 évesen is

Fotó: Makovics Kornél

– Jó erőben érzem magam, a felkészülés eddigi szakaszával nem volt probléma, igaz, a kiírt futások nem estek jól. Egyénileg nem szeretek dolgozni, csapatszinten viszont minden rendben van. Jó társaságban szívesen készül az ember – nyilatkozta portálunknak a madocsai támadó.

Böde Dániel paksi szerelésben a legsikeresebb szezont tudhatja maga mögött, a csapattal – korábbi klubját, a Ferencvárost legyőzve – elhódította a Mol Magyar Kupát, a bajnokságban pedig 2011 után szerzett ismét ezüstérmet.

– Nagyszerű szezonon vagyunk túl, de már új fejezet kezdődött el azzal, hogy múlt héten megkezdtük a felkészülést. Ahogy az elmúlt tizennyolc évben, ezúttal is az NB I-ben maradás az elsődleges célunk. Reméljük, ez most hamar meglesz, mert csak utána álmodhatunk tovább. A kupában nem lehet kimondott cél a címvédés, szeretnénk minél tovább jutni. A sorozatnak az a szépsége, hogy bárki megverhet bárkit, igaz ez ránk is pozitív vagy negatív értelemben – tette hozzá a négyszeres kupagyőztes csatár.