A Braga keddi, Marseille elleni győzelmével a portugálok mögött, de a franciákat és a cseh Slavia Praha gárdáját megelőzve végzett a „halálcsoportban” a Bonyhád BFC. Ez azonban csak ötödik helyet ért a második helyezettek versenyében, ezzel Bölcsföldi Zoltán csapatvezető együttese éppen lecsúszott a biztos nyolcaddöntőről. A legjobb tizenhat közé jutást „vigaszágon” kellett kiharcolniuk, az ellenfél a csoportkört szintén hat ponttal és mínusz hatos gólaránnyal záró Girona volt.

Két szép sikerét aratott újoncként a Bonyhád BFC a tornán

Forrás: Bonyhád BFC

A magyar csapat dolgát nehezítette, hogy a csoportkör után hat találatával a góllövőlista élmezőnyéhez tartozó Patócs Richárdra két sárga lapja miatt nem számíthattak a völgységiek. Genczler Kornél találatával így is megszerezték a vezetést, de a spanyolok még az első harmadban egyenlítettek. A továbbra is kiegyenlített mérkőzés második tizenkét percének végén a Girona kétszer is bevette a bonyhádiak kapuját, az utolsó játékrész elején pedig tovább nevelte előnyét, beállítva a végeredményt.

A Bonyhád BFC-nek nem sikerült a legjobb tizenhatba jutnia, de újoncként a Marseille (4–2) és a Slavia Praha (5–4) elleni nagyszerű győzelmét már senki sem veheti el Szász Dávid csapatától. A völgységiek csütörtökön a görög Napoli Patron elleni helyosztóval folytatják Nazarében, a mérkőzés tétje a 17. hely megszerzése.

Európai Bajnokok Tornája, a 16 közé jutásért

Bonyhád BFC–Girona Roses Platja 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

Nazaré, Estádio do Viveiro

Gólszerző: Genczler (3.), illetve Juan (24., 25.), Fran Mejias (7.), Domingo (21.)