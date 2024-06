A portugáliai Európai Bajnokok Tornája után egy héttel már Balatonlellén szerepelt a völgységi gárda strandfoci csapata. Címvédőként viszonylag magabiztosan menetelt a BBFC, a csoportkör során a Nankatsu FC-t, a Nimród FC-t és a Dalnoki Akadémiát is legyőzve jutott döntőbe Szász Dávid gárdája, ahol a szigetvári Keresztes Lovagokat is felülmúlta. A Bonyhád egy különdíjat is elhozott, a torna legjobb játékosának Szabó Dánielt választották meg.

Megvédte kupaelsőségét a Bonyhád BFC

Forrás: Beküldött fotó

Eredmények

Csoportkör: Bonyhád BFC–Nankatsu FC 8–1, Bonyhád BFC–Nimród FC 4–3, Bonyhád BFC–Dalnoki Akadémia 5–0

A döntőben: Bonyhád BFC–Keresztes Lovagok Szigetvár 6–3

A Bonyhád BFC Öregfiúk is lemásolták tavalyi eredményüket azzal, hogy büntetővel elveszített elődöntő után megnyerte a bronzcsatát. A tornát a korábbi szövetségi kapitány, Ughy Márk vezette Robi és barátai nyerte meg hibátlan mérleggel. A gólkirályi címet Máté Norbert érdemelte ki nyolc találatával.

Eredmények

Csoportkör: Bonyhád BFC–Robi és barátai 1–4, Bonyhád BFC–Balatonföldvár 5–2, Bonyhád BFC–Balaton All Stars 4–1

Elődöntő: Blue Jeans–Bonyhád BFC 4–3 – büntetők után

Bronzmérkőzés: Bonyhád BFC–Keresztes Lovagok 4–2