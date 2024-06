„Az előző szezonban bajnokságot nyerő csapat jelentősen megváltozott, mondhatjuk megyengült, így nem lehetett reális cél a címvédés. Szerencsésebb esetben egy dobogós helyezés. A kérdés jogos, miért? Eligazolt Kecskemétre Balázs Gábor, az éltáblásunk, aki IM normára hajtott az előző szezonban. Eligazolt oda, ahol lakik, ahol a felesége játszik. Hiába az itt eltöltött húsz év, nehéz szívvel, de váltott. Kiköltözött Bécsbe Dankházi András, aki a 3. táblán hasonló célért játszott tavaly. Két mérkőzést ugyan vállalt, de az utazási nehézségek miatt több nem ment neki. Németh Gergely is kiköltözött egy évre, csak kicsit messzebbre, Izlandra. Na, ő még a kettőt sem bírta vállalni. Szente-Varga Fruzsina, aki már évek óta együtt van görög barátjával, szinte egész évben Görögországban tartózkodott, nem találtunk egyetlen alkalmas időpontot sem, hogy találkozzunk legalább. Négy játékos, akiknek a hiányát megérezzünk majd – de ezt tudtam előre” – mondta Berta Tibor.

„Folytatva az okok sorolását, megemlíthető az első csapatunk. Ugyan csökkent a szuperligában a csapatlétszám 10 főre, vagyis egy fő magyar játékos átkerülhetett volna hozzánk, de a terv az volt, hogy kevesebbet szerepeltetjük a külföldieket. Így nem kaptunk erősítést, sőt a versenyek miatti hiányzások okán még adtuk is a játékosokat, ahelyett hogy kapjuk. A mi csoportunk egy második csapatok csoportja. Szám szerint öt olyan csapat is van nálunk, akik közül négy meghatározó csapata a bajnokságnak. Ezek a csapatok jobban jöttek ki a szuperligás létszámcsökkentésből. Erősebb és jobb a kerete a Nagykanizsának és az Ajkának, de a Szombathely is jól járt a módosítással. Nem panasznak szántam az előző sorokat, csak tényeknek, amelyekkel tisztában voltam” – tette hozzá.

„Jól kezdtük, 10,5 pont az újonc, kisebbik győri csapat ellen és egy bravúros győzelem Alsószölnökön. Eddig rendben is volt. A későbbiekben is hoztuk a kötelezőket a velünk hasonló erőt képviselő csapatok legyőzésével. A riválisok ellen azonban nem ment olyan jól, de nem, hogy nem ment, hanem olyan arányú vereségeket szenvedtünk el, 9:3 vagy 8:4, ami nem fér bele egy dobogóra hajtó csapatnak. Ezekkel olyan hátrányba kerültünk, ami miatt a végére csak a hatodik hely elérése lehetett a cél. Nem vígasztal még az sem, hogy a zalaegerszegieket sikerült magunk mögött tartanunk, holott ők voltak tavaly a másodikak mögöttünk. Talán ez is csak igazol bennünket, nem vigasztal. Úgy gondolom, hogy összességében nem sikeres, de egy jó bajnokságot zártunk le idén májusban. Szinte mindenki lehetőséget kapott és mindenki meg is tette a magáét… A következő szezonban újra nekifutunk a dobogónak és bízom benne, hogy el is fogjuk érni” – összegzett Berta Tibor.