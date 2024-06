Megadták a módját a Bonyhád VLC-nél. A szombati, zártkörű családi napjukra Dárdai Pált és barátait hívták meg egy gálameccs erejéig, s a korábbi Hertha-futballista- és edző, magyar szövetségi kapitány örömmel fogadta a meghívást. „Aki ismer, az tudja, hogy egy jó ügy mellé mindig örömmel odaállunk, s most is boldogan mondtunk igen a meghívásra” – válaszolta kérdésünkre Dárdai Pál, aki Bakalár László és Beréti Zsolt közbenjárásának köszönhetően érkezett Bonyhádra a barátaival. Utóbbi még mezt is biztosított a Dárdai Team-nek, mi tagadás elég jól mutatott rajtuk.

Dárdai Pál minden gyerekkel lepacsizott, amikor kifutott a pályára a Bonyhád All Star elleni gálameccsre (Fotó: Mate Reka)

A családi nap keretében adták át a Bonyhád VLC összes csapatának az érmeket – volt mit átadni, hiszen mind a felnőttek, mind pedig a korosztályos gárdák remekül szerepeltek. Előbbiek – mármint a felnőttek – például két aranyat is nyertek, bajnokok lettek a vármegyei első osztályban, és a vármegyei kupát is elhódították. Most pedig várják a keddet – akkor derül ki, hogy melyik riválissal kell megmérkőzniük az osztályozón az NB III-ba jutásért. Ami célként lett kitűzve számukra az idény előtt.