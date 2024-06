Túl a majálison és hátunk mögött hagyva a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált, a vármegyeszékhely szíve június 14-től ismét élettel telik meg. A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt óriáskivetítő előtt szurkolhatnak a Garay téren a sportág szerelmesei.

Berlinger Attila ügyvezető igazgató (elöl) és Gyurkovics János alpolgármester

Fotó: Mártonfai Dénes

Az esemény pénteki sajtótájékoztatóján Berlinger Attila ügyvezető igazgató elmondta, egy 7x22 méteres fedett terasz óvja majd a kilátogatókat az időjárás viszontagságaitól, legyen szó hőségről vagy esőről. Az alá harminc sörasztalt helyeznek ki, amin háromszázan férnek majd el, de igény szerint ez akár ötszázra is bővíthető lesz. A szervezők a szurkoláshoz elengedhetetlen kellékekre is gondoltak, a bőséges kínálatban üdítők, röviditalok és csapolt sörök, valamint a hozzá passzoló pereccel, popcornnal, pizzákkal és szendvicsekkel várják a Garay térre látogatókat. Berlinger Attila hozzátette, szervezés alatt áll egy szurkoló shop nyitása is, ahol mezeket, sapkákat és a szurkoláshoz való eszköztárakat is be lehet majd szerezni a helyszínen.

Sorozatban harmadszor az Európa-bajnokságon

A június 14-én kezdődő németországi Európa-bajnokságon ötvenegy mérkőzést játszanak majd le, a döntőre július 14-én kerül sor a berlini Olimpiai Stadionban. A 17. kontinenstornán huszonnégy válogatott vesz részt, köztük – sorozatban harmadszor – a magyar nemzeti csapat is ott lesz. A nyitómérkőzést 21 órakor a házigazda németek játsszák Skóciával, a következő tizenkét napban többségben három találkozót (15, 18 és 21 órai kezdettel) rendeznek.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese (keretében a Paksi FC Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes kapusával, Szappanos Péterrel) június 15-én, szombaton kezdi meg menetelését Svájc ellen (kezdés: 15 óra). A házigazda németek elleni csoportmérkőzést június 19-én (szerda) 18 órakor rendezik, a csoportkör utolsó fordulójában, június 23-án vasárnap Skócia lesz az ellenfél (21 óra).