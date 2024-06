Ezúttal is hatalmas sikere volt az emlékversenynek. A megmérettetést azóta tartják meg minden évben, hogy az iskola egykori elismert pedagógusa, Falvai Gyula 2011-ben elhunyt. Annak idején még ő és a felesége, Péter Györgyi együtt kezdték el a tornaoktatást az intézményben.

Ismét hatalmas sikerrel zajlott a Falvai Gyula tornász emlékverseny Szekszárdon. fotó: Makovics Kornél

Minden korosztály képviseltette magát

A mostani versenyen elsőtől egészen nyolcadik osztályig indultak tornász versenyzők. Ráadásul a bírók külön lány és fiú mezőnyökben is pontozhattak. A lányoknak talaj, gerenda és ugrás szerekben kellet bizonyítaniuk. A fiúkra talaj, ugrás és gyűrű várt a nap során.

A háziversenyen ezúttal több, mint negyven fiatal indult el, jócskán feladva a leckét a pontozóknak. A fiatalok régóta készültek a számok bemutatására, ami nem csak annak volt köszönhető, hogy mindannyian szerettek volna kiválóan szerepelni, hanem annak is, hogy erre a megmérettetésre hagyományosan sok szülő és nagyszülő látogat ki. Így a fiatalok igyekeztek a legjobbat kihozni magukból.

A gyerekek felkészítéséről Mutzhausz Ildikó, Péter Györgyi, Pokolvölgyi Judit és Szabó Zsolt gondoskodtak.

A Falvai Gyula emlékversenyt imádják a gyerekek és a szüleik

Az emlékverseny népszerűségét az is mutatja, hogy nem csak Tolna vármegye egyetlen tornászcsapatának tagjai vesznek rajta szép számmal részt évről évre. Két évvel ezelőtt számoltunk be arról társportálunkon, hogy a gyomaendrődi KörösFit DSE tornászai is ott voltak az akkori programon.

Szabó Zsolt, mindenki "Zsozsó bácsija" a verseny egyik szervezője azt mondta portálunknak, ez a program nem csak a fiataloknak és rokonaiknak nagy élmény, de edzőként is kiemelt helyet foglal el a felkészítők szívévben.