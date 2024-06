Sorozatban harmadik alkalommal végzett a dobogó alsó fokán az NB II-as bajnokságban a Hőgyészi SC, ez a bronzérem azonban különbözik az előző kettőhöz képest. A szövetség tavaly nyáron megreformálta a lebonyolítást, az alapszakasz után felső- és alsóházban folytatták a csapatok, emellett az ötödik forduló után edzőváltáson is átesett a HSC. Bán Tamást az addigi másodedző Héger Zsolt váltotta, akivel végül újabb érmet nyert a csapat.

A Hőgyészi SC felnőttcsapata bronzot, az U20-as gárda tagjai aranyérmet vehettek át

„Az eddigi legerősebb NB II-es bajnokságon vagyunk túl, és ezt nemcsak mi mondjuk, hanem más csapatok is ezen a véleményen vannak. A felsőházi rájátszásban egy másik csoport legjobb négy együttesével kellett megmérkőznünk, ami mindenképpen színvonal emelkedést jelentett” – fogalmazott portálunknak Héger Zsolt, kiemelve, hogy rekord pontszámmal szerezték meg a bronzérmet, emiatt a szezonnal és a játékosok hozzáállásával nem is lehet elégedetlen.

A vezetőedzőnek, akivel első öt bajnokiján veretlen maradt a csapat, a nagykanizsai zakó (20–38) és a Százhalombatta elleni hazai vereség (23–26) fáj a leginkább, utóbbi mérkőzésen öt hetest és nyolc ziccert hagytak ki játékosai. Érzékenyen érintette a Csepel elleni második félidő (18–24), a serpenyő másik oldalában viszont ott van a NEKA elleni két győzelem. Arra ugyanis még nem volt példa, hogy a Hőgyész oda-vissza legyőzze a Balaton-partiakat.

„AA többi mérkőzéssel elégedett vagyok, ahogy természetesen a bronzéremmel is. Célkitűzésünk a felsőházba jutás volt, amit már decemberben, három fordulóval az alapszakasz vége előtt abszolváltunk. Tetszett a fiatalok hozzáállása és teljesítményei is, amire lehet és kell is építkeznünk a következő szezonban” – jegyezte meg Héger Zsolt, akivel tizenhárom győzelmet és négy vereséget könyvelhettek el a hőgyésziek a szezonban.

A trénert az elnökség és a csapat is megerősítette posztján, így a 2024/2025-ös szezonban is Héger Zsolt irányítja majd a Hőgyészi SC-t. A folytatásról elmondta, a játékosállományban nem lesz változás, a felkészülést augusztus elején kezdik a szeptember közepén rajtoló bajnokságra, ahol ismét a felsőházba jutás lesz a céljuk.