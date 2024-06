Horváth Zsófia 2020 augusztusában csatlakozott a szekszárdi klubhoz, ahol Djokics Zseljko segítőjeként két bajnoki ezüst- és egy bronzérmet szerzett, a Magyar Kupában pedig kétszer végzett a harmadik helyen a csapattal. A következő szezonban ugyanakkor változást eszközölnek másodedzői és erőnléti edzői poszton a Tarr KSC-nél, a szakembertől azonban nem szerettek volna megválni, írja a klub a hivatalos oldalán.

Horváth Zsófia új szerepkörben bontakozhat ki a Tarr KSC Szekszárdnál

Fotó: Makovics Kornél

„Az utánpótlásban fogok dolgozni, amit nagyon várok. Már a szezon végén is azt éreztem, hogy valamit tenni szeretnék és egy véletlen úgy hozta, hogy új kihívás elé kerültem. Nagyon fontosnak tartom az utánpótlásnevelést, nagyon nagy megtiszteltetés, felelősség és kihívás ez, hiszen nemcsak játékosokat, de embereket is nevelni kell. Szerintem ez egy gyönyörű és egyben nehéz feladat is. Mindig is vágyam volt, hogy elérjem azt, hogy legyen olyan játékos, aki majd úgy gondol rám, ahogy én a nevelőedzőimre. Nagy energiával szeretnék csatlakozni az utánpótlásedzőkhöz Szekszárdon és segíteni, hogy még több fiatal játékos fejlődjön és érjen el egyénileg és csapatszinten is szép eredményeket” – nyilatkozta Horváth Zsófia.

Mint arról beszámoltunk, a következő szezontól Magyar Bianka irányítja majd a Tarr KSC Szekszárd felnőttcsapatát, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy augusztusban hol kezdi meg a felkészülését a gárda. Az viszont biztos, hogy az új idényben már nem lesz a keret tagja a saját nevelésű Miklós Melinda.