Bajnoki ezüstérem, gólkirályi cím, és mellé az év játékosa elismerés. Aligha álmodhatott volna jobb szezonról Jenei Bálint a Dombóvár FC támadója. A 26 éves futballista oroszlánrészt vállalt a dombóváriak remek bajnoki szerepléséből, 13 meccsen szerzett 16 góljával a gólkirályi címet is bezsebelte, most pedig a Tolnai Népújság és a Teol.hu tudósítóinak értékelései alapján az év játékosa díjat is kiérdemelte.

A bajnoki szezon álomcsapata (Grafika: Teol.hu)

Jenei Bálint 7 alkalommal is helyet kapott a fordulók válogatottjában, ami azért is nagy dolog, mert 12 forduló alapján hirdettünk győztest, két alkalommal lemondások, ki nem állások miatt nem állítottuk össze a válogatottat. Jenei második dombóvári szerepvállalása sokkal jobban sikerült, mint az első, 2017 és 2019 között 28 bajnokin 8 gólt szerzett a DFC színeiben.

A második legtöbb válogatott szerepléssel Jenei csapattársa, Orsós Tamás Gábor büszkélkedhet, aki 6 alkalommal kapott helyet a hétvégék csapataiban. A villámléptű támadó Jenei mögött 12 góllal ezüstcipős lett a bajnokságban – ő sem panaszkodhat.

A válogatott kapuját a nagymányoki Steinbach Gergő védi (többen is két szavazatot kaptak, s a választásunk ezért esett rá, mert ő egy alsóházi csapatban remekelt), a védelemben két bonyhádi (Erdélyi Zsolt, Sásdi András), egy bölcskei (Rácz Zsolt) és egy kakasdi (Réti Dániel) futballista kapott helyet. Előbbiek kulcsszerepet vállaltak abban, hogy a BVLC kapta a legkevesebb gólt (9-et) a teljes bajnoki szezonban.

A középpályán két bátaszéki (Heberling János, Zsók József) mellett egy dombóvári (Párkányi Zsolt) szerepel. Zsók József visszatérése Tolnába (korábban, a 2015/2016-os szezonban a Szekszárdi UFC-ben játszott) nagyszerűen sikerült, nemcsak védőként, hanem középpályásként és támadóként is segítette Buzás Attila gárdáját, a legkevésbé múlt rajta, hogy a bátaszékiek a dobogóra sem tudtak fellépni.

A támadósorba pedig a cikkünk elején már említett két dombóvári gólfelelős mellett az a Márkvárt Patrik került be, aki sokáig sérüléssel bajlódott, s emiatt nem volt bevethető, de a szezon hajrájában végig nagyszerűen teljesített, sokat tett hozzá a bonyhádiak bajnoki aranyérméhez.