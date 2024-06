– Minden összejött önnek az elmúlt szezonban, csak a bajnoki cím nem lett meg...

– Ahogy mondja, remek szezont hagytam magam mögött, soha rosszabb ne legyen! – felelte hírportálunknak Jenei Bálint, a dombóváriak támadója. – A bajnoki cím valóban nem jött össze, de az ezüstnek is örülünk, hiszen a szezon előtt a dobogóra kerülés volt célként kitűzve, és ezt teljesítettük is. Sajnos a bölcskeiek ellen nem voltunk elég élesek (Bölcskén 2–1-es vereséget szenvedett a DFC – A szerk.), ha az a meccs megvan, most aranyéremmel a nyakamban nyilatkozhatnék önnek. De még egyszer mondom, ez a szezon így is szép volt!

Jenei Bálint (középen) mindig ott van, ahol történik valami (Fotó: Denes Martonfai)

– Főleg úgy, hogy a gólkirályi címet is megszerezte. Ráadásul úgy néztem az adatbankban, hogy korábban nem volt még ilyen eredményes szezonja.

– Nagyon boldog vagyok, hiszen egy egyéni cím mindig feldobja az embert. Persze a csapattársak nélkül nem ment volna, nekik is jár a köszönet azért, hogy én gólkirály lehettem. És ahogy mondja, korábban tényleg nem volt ilyen eredményes szezonom, sőt ha kritikus akarok lenni önmagammal szemben, akkor az is mondhatom, hogy még ennél a tizenhat gólnál több is volt bennem.

– Ahogy hallgatom, az jön le nekem, hogy nagyon jól érzi magát Dombóváron. Marad is?

– Jó helyen vagyok, kiváló csapattársaim vannak, olyan a közeg, amelyben jó érzés focistának lenni. Azt, hogy maradok-e, egyelőre nem tudom megmondani, a következő napokban biztosan okosabb leszek. Vannak életcéljaim, amiket szeretnék megvalósítani, ha passzolnak hozzá, akkor bármi lehet...

– Mit szól hozzá, hogy a szakmai értékelések alapján ön lett az egész szezon legjobbja a tolnai élvonalban.

– Nagyszerű érzés, és egy kiváló visszajelzése annak, hogy jó munkát végeztem a mögöttünk hagyott szezonban. Mivel erről az elismerésről a szakma döntött, így még értékesebb számomra, és arra ösztökél, hogy a folytatásban tegyek rá még egy lapáttal. Amikor kisgyerekként elkezdtem focizni, azért is kezdtem el, hogy ilyen pillanatokat átélhessek.