Három-három dombóvári és bonyhádi, két bátaszéki, egy nagymányoki, egy bölcskei és egy kakasdi futballista került be a 2024-es vármegyei I. osztályú focibajnokság álomtizenegyébe. A szakmai díjat a gólkirályi címet is megszerző dombóvári Jenei Bálint érdemelte ki, most Önökön, az olvasókon a sor, hogy eldöntsék, kié legyen a közönségdíj. Tíz játékosra lehet szavazni, mostantól vasárnap 18 óráig. A győztest a szakmai díjassal együtt a Tolnai Népújság szerkesztőségében díjazzuk majd! Szavazásra fel, hajrá!