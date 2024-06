Óriási létszámbeli fölényben vannak a skót drukkerek Stuttgartban. A hírek szerint legalább 200 ezren (!) érkeztek a vasárnap esti magyar–skót meccsre. Persze ebből a hatalmas szurkolói tömegből keveseknek adatik meg, hogy ott lehessenek a stadion lelátóin, de a skótokat ez kevésbé izgatja, jól elvannak a belvárosban. Iszogatnak, dudálnak (persze skót dudával), és énekelnek. Jellemző, hogy rekeszszámra cipelik a söröket – nemcsak egy-egy üveggel járnak-kelnek, ahogy a többség. Vagy ahogy a magyar drukkerek.

Gyenei Zoltán (jobbra) és Brian Johnston – a zászló összeköt (Fotó: Beküldött kép)

Hazánk fiai közül mintegy negyvenezren várják már a helyszínen az esti összecsapást, amely sorsdöntő lesz a továbbjutás szempontjából. Amennyiben Marco Rossi csapata nyer, három pontja lesz, és megmarad az esélye a legjobb tizenhat közé kerülésre (a németektől 2–0-ra, a svájciaktól 3–1-re kaptak ki Szoboszlai Dominikék). Ha a skótok győznek, akkor nekik négy pontjuk lesz (a németek elleni 5–1-es vereség után a svájciakkal 1–1-re végeztek), és biztos, hogy továbbjutnak. Bár a magyarok kisebbségben vannak, reménykedünk benne, hogy este a kisebbségnek lesz oka örülni.

Megadják a módját – a körítésre és a vendéglátásra nem lehet panasza senkinek (Fotó: Beküldött kép)

Gyenei Zoltán régi ismerősre is bukkant Stuttgartban. A helyszínen szurkol a skót válogatottnak az a Brian Johnston, aki annak idején a Tamási 2009 FC-ben is futballozott – az első skót légiósa volt a tolnai ligának. Sőt nem is ment rosszul neki, 2009 és 2012 között összesen 57 talákozón lépett pályára a sárga-feketék színeiben, s ezeken a találkozókon 30 gólt szerzett. Még egy nótát is költöttek a tiszteletére a Sárga Ultrák Tamási (SUT) szurkolói csoport tagjai, annyira megkedvelték a jókedélyű, barátságos fiatalembert.

Természetesen ő azt várja, hogy a skótok győznek este, míg Gyence – ahogy a világutazó Gyenei Zoltán futballberkekben hívják – a magyarok sikerét reméli. Bárhogy is lesz, egy biztos, az ő régi barátságuk nem kopik meg, s bárhol találkoznak is a nagyvilágban, mindig jó szívvel üdvözlik majd egymást.

Rengeteg a Tolna vármegyei drukker a helyszínen, dombóváriak, szekszárdiak, tengeliciek, majosiak várják a találkozót.