Népszerűek a magyarok Münchenben. Legalábbis az a mozgó vendéglátóegység, amelyik magyar lángossal csábít. Gyenei Zoltán, a tamási világutazó azt mesélte hírportálunknak, hogy sorok kígyóznak a szurkolói zónánál parkoló büfékocsi előtt. Egy sima fokhagymásért 6 eurót kell fizetni, a telfölös 7 euróba került, a sajtos-tejfölösért pedig 8 eurót kell leperkálni. Ahhoz képest, hogy itt közösségi élményt is lehet kapni, ez egyáltalán nem vészes, a Balatonon is simán elkérnek kétezer forintot egy sajtos-tejfölösért. Be is jött a drukkereknek a magyar specialitás, már csak az kellene, hogy a nemzeti csapat is megmutassa milyen a magyar virtus.

A magyar lángos nyerő – már csak a válogatottnak kell nyerni (Fotó: Gyenei Zoltán)

Erre vasárnap a skótok elleni csoportmeccsen lesz lehetősége, ha nyer Marco Rossi gárdája, akkor egy kis szerencsével akár be is juthat a legjobb tizenhat közé, ha nem nyer, akkor utazhat haza. Gyenei Zoltán ott volt Stuttgartban a németek elleni, 2–0-ra elveszített összecsapáson, s ott lesz vasárnap is, a sorsdöntő találkozón. Ugyanúgy vonattal utazik majd, ahogy a németek elleni meccsre, de nem ő lesz a vezető, pedig egyik nap ezt is volt lehetősége kipróbálni – mint mondta, nagy élmény volt egy ilyen szerelvény pilótafülkéjébe bejutni.

A hangulatot egy szóval jellemzi: fantasztikus. Németországban, mindenki a két győzelemmel rajtoló házigazdát ünnepli – sokan már a döntőben látják Toni Kroost és társait, ami egyáltalán nem túlzás, hiszen tényleg jól játszanak a németek. A magyarokról megoszlanak a vélemények, sokak szerint nem volt szerencsénk eddig, pedig ez a csapat simán ott kellene legyen a nyolcaddöntőben, mások úgy vélik, hogy már az is nagy dolog, hogy Marco Rossi együttese kijutott a kontinenstornára. Vasárnap este kiderül, hogy melyiküknek lesz igazuk.

Ilyen a hangulat a szurkolói zónában