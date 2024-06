„Sajnos nem volt lehetőségem, hogy kilátogassak a Garay térre, mert mire elkezdődött az Európa-bajnokság, én már eljöttem otthonról – mondta Márkvárt Dávid, akit arról kérdeztünk, hogy hol szurkolt a magyar válogatottnak a svájciak elleni meccsen, s aki hétfőn már meg is kezdte a felkészülést a következő bajnoki szezonra az NB II-es Szegeddel. – Négy napot voltam csak otthon, s a mieink Svájc elleni meccsét sem láttam egészben. Lakodalomba voltunk hivatalosak, így csak bele-belenézni tudtam.”

Márkvárt Dávid (jobbról) Bernd Storck kapitánykodása alatt háromszor is pályára lépett a magyar válogatottban (Fotó: MW-archivum)

„Sajnálom, hogy vereséget szenvedtünk, hiszen a továbbjutás szempontjából fontos lett volna egy jó rajt. Biztosan a srácok is csalódottak voltak, de abban is biztos vagyok, hogy a németek elleni, szerdai meccsre fel fogják szívni magukat. Feküdhet nekünk a németek játéka, szeretik birtokolni a labdát, mi pedig gyors kontrákkal veszélyeztethetünk. Ha sikerülne pontot szerezni, akkor egy skótok elleni győzelemmel meglehet a csoportból való továbbjutás” – tette hozzá Márkvárt Dávid, aki 2017-ben, Bernd Storck kapitánykodása alatt háromszor is pályára lépett a magyar válogatottban.

Márkvárt Dávid tavaly igazolt a Vasastól a szegedi együtteshez, amelyben 27 meccsen játszott és 3 gólt szerzett a 2023/2024-es szezonban.

Mint mondta, nagyon jól érzi magát a Tisza-parton, s reméli, hogy a mostani negyedik helyről az új idényben előbbre tudnak majd lépni.