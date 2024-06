A házigazda Tolna-Mözsi Lovas Egyesület a fogathajtó versenyek mellett ezúttal is igyekszik különféle kísérőprogramokkal is kiszolgálni a közönséget a mözsi lovaspályán. Szombaton délelőtt kombinált hajtásban mérik össze tudásukat a versenyzők, de szimultán show versenyszámot is terveznek. Délután három órától gyerek ügyességi versenyre kerül sor, majd élő zenés est és Ride and Drive show szórakoztatja az érdeklődőket. Vasárnap a kétfordulós akadályhajtással zárul a XXXI. Mözsi Lovasnapok. Mindkét napon büfé, ugrálóvár, kirakodóvásár színesíti a programkínálatot.

A tavalyi jubileumi eseményen kilenc vármegyéből több mint hatvan fogat versengett a pályán. Jól szerepeltek a tolnai fogatok, összesen tizenhárom érmet (5 arany, 4 ezüst, 4 bronz) zsebeltek be.